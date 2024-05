Mercato : Jackpot annoncé pour le PSG !

Thomas Bourseau

Luis Enrique ne sera pas resté longtemps sur la touche. Six mois après son départ de La Roja, l’Espagnol devenait l’entraîneur du PSG en juillet 2023. Et ce qui est certain, aux yeux de Pedro Miguel Pauleta, c’est que le Paris Saint-Germain a fait un choix plus que judicieux avec Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a pris la décision de nommer un entraîneur ayant déjà gagné la Ligue des champions à la tête de son équipe première. Sous l’ère QSI, cela n’avait été fait qu’une fois avec Carlo Ancelotti en décembre 2012. L’été dernier, Luis Enrique a débarqué au PSG huit ans après avoir soulevé la Ligue des champions avec le FC Barcelone.

«Tout le monde se sent concerné et impliqué»

Cette année, Luis Enrique a convaincu l’opinion publique et a déjà remporté la Ligue 1 en attendant la Coupe de France le 25 mai prochain. Pour Pedro Miguel Pauleta, ancien buteur du PSG entre 2003-2008, le coach espagnol réalise des débuts canons au club en parvenant à mettre en place un véritable collectif. « Je suis admiratif qu’il soit arrivé à constituer une véritable équipe. Il a réussi cela. Tout le monde se sent concerné et impliqué. Et ce n’est pas facile à réaliser dans un club comme le PSG, avec 23-24 joueurs pour la plupart de nationalités différentes ».

«Luis Enrique a la personnalité pour fédérer»