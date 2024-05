OM - PSG : «Tu déconnes», Galtier a menti et se fait cartonner en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier après seulement une saison sur le banc parisien. Et récemment, le natif de Marseille a révélé avoir repoussé une offre de l'OM, assurant que cela avait été la décision la plus difficile de sa carrière. Une affirmation mensongère à en croire Jérôme Rothen qui égratigne l'ancien coach du PSG.

Il y a quelques jours dans les colonnes de L'EQUIPE , Christophe Galtier assurait avoir repoussé une offre de Pablo Longoria, assurant que « refuser l’OM a été le moment le plus difficile de ma arrière ». Une affirmation forte qui serait toutefois loin d'être la vérité à en croire Jérôme Rothen qui n'épargne pas l'ancien coach du PSG, qu'il accuse d'avoir menti.

Le PSG a enfin tiré le gros lot ? https://t.co/9zujhWiSet pic.twitter.com/T9L2ssacVV — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

«Tu déconnes on sait très bien ce que tu as pu dire aux supporters»

« Tu déconnes, parce que lorsque tu es arrivé au Paris Saint-Germain, on sait très bien ce que tu as pu dire aux supporters, dirigeants et joueurs du PSG, comme quoi il n’y avait que Paris qui était dans sa tête, qu’il n’y avait aucun autre club, qu’en étant Marseillais, s’il y en avait bien un qui n’était pas plus amoureux que ça de l’OM c’est lui (…) c’est la réalité, c’est ce qu’il m’a dit aussi », révèle l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Tu as été une girouette»