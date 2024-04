OM : Gasset annonce du lourd pour cette recrue

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Iliman Ndiaye est en difficulté avec l'OM, n'arrivant pas à évoluer à son plus haut niveau. Après le nul contre l'OGC Nice ce mercredi soir, Jean-Louis Gasset s'est prononcé sur la méforme de son attaquant, affirmant qu'il allait retrouver de sa superbe dans un avenir proche.

Lors du dernier mercato estival, Iliman Ndiaye a quitté Sheffield United pour s'engager en faveur de l'OM. A la peine ces dernières semaines, l'attaquant sénégalais de 24 ans peine à enchainer les performances XXL.

Gasset interpelle Ndiaye

Présent en conférence de presse après le nul entre l'OM et l'OGC Nice ce mercredi soir (2-2), Jean-Louis Gasset a fait passer un message fort à Iliman Ndiaye. En effet, le coach phocéen a affirmé que sa recrue estivale allait retrouver son meilleur niveau d'ici peu.

«Il doit mûrir, apprendre à être décisif, cela viendra»