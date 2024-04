Mercato - PSG : Un buteur veut absolument signer après Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d'un nouveau buteur pour remplacer Kylian Mbappé qui partira en fin de saison, le PSG semble avoir mis le paquet sur la piste Victor Osimhen. Et de son côté, le buteur nigérian de Naples aurait choisi de rejoindre le club parisien, et les feux semblent déjà au vert pour ce transfert.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! L'attaquant de 25 ans a acté son départ libre en fin de saison après avoir refusé de prolonger son contrat, et la direction parisienne doit donc désormais se mettre en quête d'un nouvel attaquant. Depuis plusieurs semaines, un profil est évoqué avec insistance dans le collimateur du PSG pour remplacer Mbappé...

PSG : Un renfort s'annonce prochainement à Paris https://t.co/SG6TuvJ9vT pic.twitter.com/dEVQAvJ0Fe — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Osimhen, l'heureux élu ?

Victor Osimhen (25 ans), le buteur nigérian de Naples, semble être la grande priorité du PSG. Le quotidien italien Il Mattino a d'ailleurs confirmé qu'un accord était en excellente voie entre les deux clubs pour ce transfert, d'autant qu'Osimhen dispose d'une clause de 120M€ dans son contrat.

Le joueur veut Paris !