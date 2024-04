Mercato - PSG : Le futur salaire de Mbappé déjà connu ?

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, on attend de pied ferme Kylian Mbappé. Cette fois-ci, plus rien ne semble empêcher l'arrivée du champion du monde 2018 dans la capitale espagnole. Au PSG, on se prépare déjà à le remplacer tandis qu'au Real Madrid, on a déjà terminé de se mettre d'accord sur le futur contrat de leur pépite.

Le Real Madrid semble enfin tenir Kylian Mbappé ! Après de multiples rebondissements ces dernières années, l'été qui arrive va être le bon. Comme révélé par le10sport.com, le numéro 7 du PSG va signer au Real Madrid, sauf énorme retournement de situation.

Un contrat de 5 ans attend Mbappé

D'après les informations du quotidien espagnol AS , le Real Madrid et Kylian Mbappé se seraient déjà mis d'accord autour d'un contrat de 5 ans. Pour le moment, sa prime à la signature n'a pas encore été révélée.

EXCLU - Mercato : Le PSG attend Simons, Fofana pas d’actualité https://t.co/AuvrlcUvFp pic.twitter.com/vng2LMrwy4 — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Un salaire annuel de 15M€/an ?