Mercato - PSG : Le prochain transfert déjà confirmé en Angleterre ?

Le PSG envisage de se renforcer à plusieurs postes cet été, et notamment au milieu de terrain. Le nom de Bruno Guimarães est évoqué avec insistance à cet effet, lui qui dispose d'une clause libératoire de 115M€ valable jusqu'au début du mois de juin. Et l'entraîneur de Newcastle a confirmé cet élément en conférence de presse.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà défini ses trois grandes priorités du mercato estival 2024 : un défenseur central, un attaquant vif capable d'assurer la succession de Kylian Mbappé, et un milieu de terrain d'envergure. Plusieurs profils comme Joshua Kimmich (Bayern Munich) ou encore Frenkie De Jong (FC Barcelone) ont été évoqués à cet effet, mais c'est finalement un joueur de Premier League qui semble se rapprocher de jour en jour du PSG.

Les médias anglais The Athletic et Talksport ont en effet indiqué que le PSG avait déjà activé les négociations avec la direction de Newcastle pour le transfert de Bruno Guimarães (26 ans). Le milieu de terrain brésilien présente d'ailleurs une particularité, révélée par le journaliste Fabrizio Romano : il fait l'objet d'une clause libératoire à hauteur de 115M€, qui prendra fin au début du mois de juin.

🚨🇧🇷 EXCLUSIVE: Bruno Guimarães’ release clause will be valid from the last week of May to the beginning of the last week of June.£100m release clause is only valid for that month.In July/August, Newcastle would have total control of price and potential negotiations. #NUFC pic.twitter.com/5u18gmFXDI