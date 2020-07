Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un point de chute déjà trouvé pour Aréola ?

Publié le 4 juillet 2020 à 20h15 par Th.B.

Alors que le10sport.com vous a révélé en exclusivité ces dernières heures que Chelsea se penchait sur le dossier Alphonse Aréola, le club londonien compterait se séparer de Kepa Arrizabalaga à l’intersaison. De quoi faire une place au gardien du PSG ?

Le PSG semble vouloir définitivement tourner la page Alphonse Aréola. Dès son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo avait pris la décision de mettre de l’ordre chez les gardiens de buts. Avec le départ en prêt d’Alphonse Aréola au Real Madrid et celui de Gianluigi Buffon, le club parisien a accueilli Keylor Navas ainsi que Sergio Rico notamment. Et alors que son prêt avec le Real Madrid va arriver à expiration, Alphonse Aréola va effectuer son grand retour à Paris, l’accord ayant été passé entre les deux clubs ne comprenant pas d’option d’achat. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a assuré le 2 juillet, le PSG compte vendre Aréola lors du mercato. On vous révélait en exclusivité la présence de Newcastle et surtout de Chelsea dans ce dossier. Et chez les Blues , le dernier rempart de l’effectif pourrait changer d’identité.

Kepa Arrizabalaga en partance en prêt, la chance d’Aréola ?