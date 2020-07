Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Pogba toucherait à sa fin !

Publié le 16 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Zinedine Zidane, Paul Pogba serait aujourd’hui tout proche de prolonger son aventure à Manchester United. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, qui courtiserait toujours l’international français…

L’avenir de Paul Pogba continue de faire couler beaucoup d'encre. Courtisé par Zinedine Zidane pour venir renforcer le milieu de terrain du Real Madrid, la Pioche vit une saison mouvementée en Premier League. Régulièrement blessé et pointé du doigt pour un comportement nonchalant sur le terrain, ses performances et son attitude se sont nettement améliorées depuis cet hiver, et notamment depuis la reprise des championnats après la pandémie de Covid-19. Tant et si bien que désormais, Ole Gunnar Solskjaer envisagerait de prolonger l’international français…

Un nouveau contrat de cinq ans à Manchester United ?