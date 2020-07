Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce coéquipier de Paul Pogba qui l'interpelle pour son avenir !

Publié le 14 juillet 2020 à 22h30 par La rédaction

Sur les tablettes de la Juventus et du Real Madrid, Paul Pogba pourrait finalement rester à Manchester United qui souhaite le conserver. Un scénario qui devrait alors faire plaisir à son coéquipier, Nemanja Matic.

De retour d’une longue blessure, Paul Pogba rayonne de nouveau avec Manchester United. Des prestations qui rappellent que le champion du monde 2018 est l’un des meilleurs joueurs à son poste lorsqu’il est à son meilleur niveau. Un statut qui explique égamement les intérêts de la Juventus et du Real Madrid qui veulent s’offrir le joueur par tous les moyens malgré les récentes déclarations d’Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils : « Je ne peux pas commenter les discussions entre un joueur et le club mais bien sûr, nous voulons garder les meilleurs joueurs du club (…)» J'espère que nous pourrons faire quelque chose avec Pogba ». Un état d’esprit aussi partagé par Nemanja Matic qui milite pour que le Français reste à ses côtés à Manchester United.

« Je souhaite qu’il reste »