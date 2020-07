Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse décision de Zidane et Setién dans ce dossier XXL !

Publié le 15 juillet 2020 à 0h30 par D.M.

Affaiblis par les retombées de la crise sanitaire, le FC Barcelone et le Real Madrid auraient tiré un trait sur le transfert de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain pourrait finalement prolonger son contrat avec le Napoli jusqu'en 2025.

La crise sanitaire a chamboulé les plans des clubs de football notamment en qui concerne le marché des transferts. C’est notamment le cas du FC Barcelone qui a été contraint de procéder à un échange pour finaliser le transfert de Miralem Pjanic et qui doit vendre des joueurs pour récolter des liquidités afin de formuler une offre pour Lautaro Martinez. Situation quasi identique du côté du Real Madrid qui s’attend à un mercato plutôt calme et devrait repousser des dossiers d’envergure à l’instar de celui de Paul Pogba. Intéressés également par Fabian Ruiz, les deux clubs espagnols auraient tiré un trait sur une possible arrivée du milieu de terrain de Naples cet été.

Fabian Ruiz ne rejoindra ni le Real Madrid, ni le Barça