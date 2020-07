Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce crack italien suivi par Leonardo ?

Publié le 14 juillet 2020 à 23h45 par A.M.

Malgré la prolongation du contrat de Layvin Kurzawa, Leonardo continue de prospecter pour dénicher un latéral gauche, notamment pour l'avenir. Dans cette optique, Riccardo Calafiori (18 ans) est toujours dans le viseur du PSG.

Cet été, Leonardo a rapidement érigé en priorité le recrutement d'un latéral gauche afin de concurrencer Juan Bernat. Et pour cause, le contrat de Layvin Kurzawa prenait fin le 30 juin dernier poussant le PSG à lui trouver un remplaçant. Toutefois, contre toute attente, Leonardo a finalement offert une prolongation à l'ancien Monégasque, désormais lié au club de la capitale jusqu'en juin 2024. Autrement dit, Thomas Tuchel aura donc les mêmes joueurs à ce poste, mais cela n'empêche pas Leonardo de continuer à prospecter, notamment afin de préparer l'avenir. Dans cette optique, le PSG surveillerait Riccardo Calafiori (18 ans) qui évolue à l'AS Roma.

Riccardo Calafiori refuse de prolonger à l'AS Roma