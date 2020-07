Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le FC Barcelone voulait une pépite du projet McCourt !

Publié le 14 juillet 2020 à 22h45 par G.d.S.S.

Formé à l’OM, Isaac Lihadji a finalement rejoint le LOSC cet été. Pourtant, le jeune attaquant aurait déjà pu quitter la citée phocéenne bien avant pour prendre la direction… du FC Barcelone !

Arrivé au terme de son contrat stagiaire avec l’OM, Isaac Lihadji (18 ans), au terme d’un long feuilleton plein de rebondissements, a finalement décidé de ne pas passer professionnel au sein de son club formateur. Le jeune attaquant s’est engagé avec le LOSC, qui a donc bouclé l’un des jolis coups de ce début de mercato en attirant Lihadji pour 0€. Pourtant, l’ancienne pépite de l’OM aurait pu prendre la direction d’un cador étranger par le passé…

Lihadji passé proche de Barcelone