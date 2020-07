Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prix stratosphérique fixé pour Sancho ?

Publié le 18 juillet 2020 à 12h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le Real Madrid s'intéresse de près à Jadon Sancho pour le mercato estival. Alors que Manchester United est également dans le coup, le Borussia Dortmund réclamerait plus de 165M€ pour le transfert de sa pépite de 20 ans.

Auréolé d'un nouveau titre de champion avec le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait les yeux rivés vers la saison prochaine. Alors que la suite et fin de la Ligue des Champions aura lieu en août, le coach de la Maison-Blanche aurait déjà la tête au mercato estival. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le technicien français a une idée bien précise des joueurs qu'il veut recruter cet été. Selon nos informations du 8 juin, Zinedine Zidane souhaite absolument rajeunir son effectif et a jeté son dévolu sur plusieurs pépites, et en particulier sur Kai Havertz, Eduardo Camavinga et Jadon Sancho. Alors qu'il se frottera à Manchester United pour l'attaquant britannique, l'entraineur du Real Madrid serait contraint de lâcher une somme pharaonique pour satisfaire les demandes du Borussia Dortmund.

Un transfert à plus de 165M€ pour Jadon Sancho ?