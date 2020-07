Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Courtisé depuis un moment par Leonardo, il ne viendra pas à Paris

Publié le 21 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour la succession de Keylor Navas, Leonardo songerait à Gianluigi Donnarumma, et ce depuis un bon moment. Cependant, le portier du Milan AC devrait faire faux bond au PSG.

Grosse satisfaction de la saison, Keylor Navas a répondu aux attentes placées en lui par la direction du PSG lors de son transfert l’été dernier. Le portier costaricien va cependant souffler sa 34ème bougie en décembre. De quoi inciter Leonardo à scruter le marché dans l’optique de préparer sa succession. Le directeur sportif du PSG aurait coché plusieurs noms dans sa short-list tels qu’André Onana et Gianluigi Donnarumma. L’international italien serait une piste de longue date du dirigeant brésilien. Étant contractuellement lié au Milan AC jusqu’en juin 2021, l’Italien devrait prolonger son bail avec le club lombard.

Donnarumma bien parti pour rester au Milan et y prolonger