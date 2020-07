Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas perd patience pour ce dossier chaud !

Publié le 21 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur de l’OM, André Villas-Boas attend avec impatience l’arrivée de Leonardo Balerdi, défenseur central du Borussia Dortmund. Néanmoins, aucun accord n’a encore été trouvé selon ses dires.

Avec le potentiel départ de Duje Caleta-Car, André Villas-Boas compterait prendre les devants et a déjà scruté le marché dans cette éventualité. Le profil de Leonardo Balerdi (21 ans) plaît particulièrement à l’entraîneur de l’OM. Un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat serait le deal évoqué entre le Borussia Dortmund et l’OM pour l’international argentin. Cependant, comme Villas-Boas l’a assuré au micro de La Provence , rien n’est fait dans ce dossier chaud.

Villas-Boas sans nouvelles de Balerdi