Mercato - OM : Villas-Boas met les choses au clair pour cette vente à 8M€ !

Publié le 22 juillet 2020 à 11h45 par B.C.

Alors que Maxime Lopez est annoncé sur le départ, André Villas-Boas s'est prononcé sur la situation du jeune milieu de l'OM.

Si l'OM s'est déjà montré assez actif sur le marché des transferts en s'attachant les services de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, le club phocéen va rapidement devoir vendre afin de renflouer ses caisses, et Maxime Lopez pourrait être le premier à plier bagage. Selon les informations du Phocéen, le milieu de terrain de 22 ans n'a jamais été aussi proche d'un départ, lui qui se retrouve courtisé par le FC Séville. Une vente à 8M€ serait ainsi dans les tuyaux, mais André Villas-Boas assure de son côté n'être informé de rien.

« Officiellement, on n'a rien »