Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste activée par Zubizarreta toujours d'actualité pour Villas-Boas !

Publié le 22 juillet 2020 à 17h45 par La rédaction

Après avoir recruté Leonardo Balerdi, l’OM serait à la recherche d’un latéral gauche et ciblerait Dimitrios Giannoulis, déjà suivi par plusieurs mois par le club phocéen.

Le mercato de l’OM avance bien. Après l’arrivée de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, André Villas-Boas espère encore de nouvelles recrues dont un latéral gauche comme il l’a révélé ce mardi dans un entretien accordé à La Provence : « L'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Rocchia. Si ça marche plutôt bien, on peut l'essayer. Ça dépend de plusieurs choses, de sa prolongation (sous contrat jusqu'en 2021), des clubs qui s'intéressent à lui et des options qu'on peut avoir dans ce mercato ». Prévoyant un possible départ de Christopher Rocchia, l’OM multiplierait les pistes afin de trouver le joueur susceptible de concurrencer Jordan Amavi l’année prochaine. Parmi eux, le club phocéen suivrait toujours Dimitrios Giannoulis du PAOK Salonique.

L’OM suit toujours Dimitrios Giannoulis !