Mercato - OM : Ocampos, Alvaro… Ça s’agite en coulisses pour le départ de Maxime Lopez !

Publié le 22 juillet 2020 à 17h30 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat à l’OM, Maxime Lopez est annoncé vers le FC Séville durant ce mercato estival. Un dossier qui ne manquerait pas de faire réagir différents acteurs…

Alors que l’OM a déjà enregistré l’arrivée de deux recrues cet été, on attend encore qui quittera l’effectif d’André Villas-Boas. Avec la situation financière actuelle du club phocéen, Jacques-Henri Eyraud doit vendre et l’un des premiers à faire ses valises pourrait bien être Maxime Lopez. A 21 ans, le milieu de terrain marseillais n’a plus qu’un an de contrat et cela pourrait être le bon moment pour le vendre. Cela tombe bien, du côté du FC Séville, Monchi semble particulièrement apprécier le profil de Lopez. Et alors que ce dossier avancerait bien en coulisses, André Villas-Boas a toutefois assuré ce mercredi : « J'ai vu (les rumeurs, NDLR). Mais officiellement, on n'a rien. On a plutôt une bonne relation avec Séville ».

Ocampos comme entremetteur de luxe ?

A en croire André Villas-Boas, le départ de Maxime Lopez vers le FC Séville serait encore loin d’être une réalité. Toutefois, il semblerait qu’en coulisses, les manoeuvres soient nombreuses dans ce dossier. Ainsi, selon les informations d’ Estadio Deportivo , Lucas Ocampos aurait décidé de prendre les choses en main. L’été dernier, l’Argentin a quitté la Canebière pour l’Andalousie et il ne serait pas contre retrouver son ancien coéquipier à l’OM. Pour cela, il multiplierait les conversations avec Maxime Lopez, lui disant que du bien de Séville. Mettant en avant son expérience réussie au sein de l’effectif de Julen Lopetegui, Ocampos aurait convaincu le Marseillais de filer vers le stade Sanchez Pizjuan cet été.

Alvaro Gonzalez conseille Maxime Lopez !