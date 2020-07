Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se préciserait un peu plus pour Maxime Lopez…

Publié le 20 juillet 2020 à 10h45 par T.M.

A un an de la fin de son contrat avec l’OM, Maxime Lopez pourrait bien faire ses valises cet été. D’ailleurs, le joueur d’André Villas-Boas se rapprocherait un peu plus du FC Séville.

Pur produit de la formation marseillaise, Maxime Lopez était l’un des visages de cet OM. Toutefois, pour le milieu de 22 ans, l’aventure pourrait rapidement prendre fin. Alors que le club phocéen doit vendre, il pourrait figurer sur la liste des départs, d’autant pus qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Et depuis plusieurs mois désormais, un club fait le forcing pour Lopez : le FC Séville. Sous l’impulsion de Monchi, le club andalou souhaite récupérer le milieu de terrain d’André Villas-Boas, bien que ces dernières heures, l’entourage du Marseillais assurait qu’il n’y avait aucun accord pour le moment avec le FC Séville. Il n’empêche que l’issue de ce dossier serait tout de même proche et on pourrait bien être entré dans la dernière ligne droite.

Lopez se rapproche du FC Séville !