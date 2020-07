Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ, prolongation... Villas-Boas en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 22 juillet 2020 à 10h45 par B.C.

Proche d'un départ il y a quelques semaines, André Villas-Boas est finalement resté à l'OM, sans pour autant prolonger son bail avec le club phocéen. Interrogé sur le sujet, le Portugais n'écarte aucune option pour son avenir.

Après avoir fait l'unanimité à l'OM pour sa première saison, André Villas-Boas aurait pu suivre les traces d'un certain Marcelo Bielsa. En effet, malgré sa popularité dans la cité phocéenne, le Portugais a songé à quitter l'Olympique de Marseille après notamment le départ d'Andoni Zubizarreta. Finalement, grâce à ses joueurs, André Villas-Boas a pris la décision de poursuivre l'aventure du côté du Vélodrome, sans pour autant prolonger son bail courant jusqu'en juin 2021. Dans un entretien accordé à La Provence , André Villas-Boas a évoqué cet avenir incertain.

« Je n'ai pris aucune décision »