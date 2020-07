Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait passer un message lourd de sens pour l'avenir de Mandanda !

Publié le 22 juillet 2020 à 9h45 par B.C.

Alors que Steve Mandanda n'a plus qu'une année de contrat, André Villas-Boas espère voir son capitaine prolonger avec l'OM.

À 35 ans, Steve Mandanda est en grande forme et a largement contribué à la qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des champions. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'avenir du portier français demeure toutefois incertain même s'il n'a pas caché sa priorité. « Ce n'est pas un secret que de dire que oui j'aimerais rester et finir ici. Maintenant, on va voir comment ça va se passer comment ça va évoluer. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de discussions médiatiques à faire. Je suis tranquille, serein, on va voir comment l'avenir va se passer », avait expliqué Mandanda pour Le Phocéen . Alors que Dimitri Payet a fait de gros efforts financiers pour prolonger son bail, reste désormais à savoir si le champion du monde tricolore en fera autant pour finir sa carrière à l'OM. En attendant, André Villas-Boas ne cache pas sa volonté de voir le gardien français rapidement prolonger.

« On ne peut pas se permettre de perdre un tel joueur »