Mercato - ASSE : Romeyer tacle sèchement Stéphane Ruffier !

Publié le 22 juillet 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Actuellement mis à pied par l’ASSE, Stéphane Ruffier semble bien parti pour quitter les Verts cet été. Roland Romeyer, le président du directoire, se prononce sur cette polémique et prend le parti de Claude Puel.

L’histoire semble sur le point de mal finir entre Stéphane Ruffier (33 ans) et l’ASSE ! Mécontent d’être passé numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de Claude Puel ces derniers mois, l’ancien portier de l’AS Monaco n’avait pas hésité à le faire comprendre en interne, et la direction de l’ASSE a décidé de le mettre à pied. Et en attendant de savoir si Ruffier se dirigera vers un départ qui semble désormais inévitable pour cet été, Roland Romeyer a pris la parole dans les colonnes de L’Equipe sur ce dossier sensible.

« C’est comme dans une armée : on suit la décision du général »