Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à prévoir pour l'avenir de Juan Bernat ?

Publié le 22 juillet 2020 à 8h15 par H.G. mis à jour le 22 juillet 2020 à 8h21

Alors que son contrat expirera en juin 2021, les négociations pour la prolongation de Juan Bernat semblent être au point mort. En effet, le latéral gauche espagnol aurait repoussé une nouvelle offre de prolongation de la part du PSG, chose qui pourrait le conduire à s'en aller dès cet été si rien n'évolue prochainement.

Arrivé au PSG à l’été 2018, Juan Bernat qui emballait grandement les observateurs du club de la capitale à l’époque. Il faut dire que l’Espagnol avait été en grande difficulté au Bayern Munich tant il était fréquemment blessé et que ses performances en match étaient très décevantes. Pour autant, un peu à la surprise générale, l’international espagnol s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le couloir gauche du PSG en affichant un visage très séduisant et en se payant même le luxe d’être décisif à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Pour autant, si tout va pour le mieux sportivement, la situation contractuelle de Juan Bernat inquiète désormais le PSG. En effet, son contrat actuel arrivera à son terme dans un an, et aucun accord n’aurait encore été trouvé dans l’optique d’une prolongation alors que le FC Séville de Julen Lopetegui se verrait bien l’accueillir cet été. Et à en croire les dernières informations parues au sujet de ce dossier, il semblerait qu’un éventuel accord entre Paris et l’ancien joueur du FC Valence soit encore très loin de se produire.

Juan Bernat sur le départ en cas de non-prolongation ?