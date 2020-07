Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est fixé pour ce crack de Serie A

Publié le 22 juillet 2020 à 7h30 par A.C.

Paulo Fonseca est sorti du silence au sujet de la polémique qui fait rage autour de Nicolo Zaniolo, milieu offensif de l’AS Roma suivi par le Real Madrid, la Juventus et l’Inter.

Que se passe-t-il avec Nicolo Zaniolo ? Joyau de l’AS Roma, le prodige italien ne semble plus faire l’unanimité au sein de son club. La Repubblica explique en effet qu’il se serait attiré la colère de ses coéquipiers, excédés par son comportement sur le terrain face à l’Hellas Verona (2-1). Mais le principal sujet de discussion sont les tensions entre Zaniolo et Paulo Fonseca, le coach romain. Le joueur de 21 ans n’aurait en effet pas du tout apprécié les critiques publiques du technicien portugais et à en croire Sport Mediaset , il aurait pris la décision de partir. Une aubaine pour le Real Madrid, ou Zinedine Zidane appréciait beaucoup son profil... tout comme la Juventus et l'Inter !

Fonseca s’emporte pour Zaniolo