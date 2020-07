Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision forte prise par ce crack de Serie A ?

Publié le 20 juillet 2020 à 22h30 par A.D.

Très en vue du côté de la Roma, Nicolo Zaniolo serait dans le collimateur de Zinedine Zidane. Alors qu'elle serait en froid avec son entraineur Paulo Fonseca, la pépite de 21 ans voudrait tout de même rester une saison de plus au minimum chez les Giallorossi.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'AS Rome, Nicolo Zaniolo aurait tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Pour renforcer son milieu de terrain, le coach du Real Madrid voudrait miser sur la pépite de 21 ans cet été. Toutefois, le Français serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque la Juventus, l'Inter, Manchester United et Tottenham seraient également dans le coup. De son côté, Nicolo Zaniolo ne voudrait pas entendre parler d'un départ dans l'immédiat, et ce, malgré sa prise de bec avec son entraineur Paulo Fonseca.

Zaniolo voudrait rester une saison de plus