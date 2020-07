Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ouverture à 50M€ pour Zidane avec ce crack de Serie A ?

Publié le 21 juillet 2020 à 1h30 par A.D.

Zinedine Zidane serait en concurrence avec la Juventus, l'Inter, Manchester United et Tottenham pour Nicolo Zaniolo. Pour arracher la pépite italienne à l'AS Rome, le coach du Real Madrid devrait débourser au moins 50M€.

Très performant sous les couleurs de l'AS Rome, Nicolo Zaniolo ne manquerait de prétendants. Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid, voudrait s'attacher les services de la pépite de 21 ans lors du prochain mercato estival. Mais il ne serait pas le seul. En effet, Nicolo Zaniolo figurerait également sur les tablettes de la Juventus, de l'Inter, de Manchester United et de Tottenham. Et pour convaincre les Giallorossi de laisser filer leur jeune milieu de terrain, Zinedine Zidane, Maurizio Sarri, Antonio Conte, Ole Gunnar Solskjaer et José Mourinho sauraient déjà quelle somme lâcher.

Un transfert à 50M€ minimum pour Zaniolo