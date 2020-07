Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet énorme imbroglio qui pourrait aider Zidane...

Publié le 21 juillet 2020 à 23h00 par A.C.

Suivi de près par le Real Madrid, la Juventus et l’Inter, Nicolo Zaniolo commencerait à se mettre tout le monde à dos à l’AS Roma.

Considéré comme l’un des plus grands talents du football italien, Nicolo Zaniolo commence à se faire un nom, à seulement 21 ans. C’est le cas en Serie A, où il est devenu une valeur sûre avec l’AS Roma, mais également à l’étranger ! La presse italienne assure en effet que Zinedine Zidane souhaiterait l’attirer au Real Madrid, mais fait face à la concurrence de la Juventus et de l’Inter. D’ailleurs, les difficultés économiques du club romain pourraient bien précipiter le départ de Zaniolo...

Zaniolo pointé du doigt à l’AS Roma