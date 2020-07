Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce témoignage surprenant sur le retour de Zidane…

Publié le 21 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Fraichement sacré champion d’Espagne, Zinedine Zidane avait pourtant surpris son monde au moment de boucler son retour au Real Madrid la saison dernière à en croire Fred Hermel.

Après un premier passage convaincant en tant qu’entraîneur du Real Madrid (janvier 2016 – mai 2018), Zinedine Zidane avait décidé de faire son grand retour en mars 2019 alors que le club merengue traversait une période délicate. Et finalement, ce second passage de Zidane a été décisif puisque l’entraîneur français a donc ramené le Real Madrid sur le toit de l’Espagne cette saison avec le titre en Liga. Interrogé dans les colonnes de France Football , le journaliste Fred Hermel, qui connaît bien Zidane, avoue d’ailleurs avoir été très surpris par un retour aussi prématuré au Real Madrid.

« Je ne m’y attendais pas »