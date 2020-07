Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique clairement pour Leonardo avec Milinkovic-Savic !

Publié le 21 juillet 2020 à 20h30 par A.C.

Les choses s’annoncent toujours plus compliquées pour Leonardo, avec Sergej Milinkovic-Savic.

En 2018, Leonardo débarque en grande pompe au Milan AC et tout le monde le voit aux commandes de la renaissance du mythique club lombard. Pour relancer Il Grande Milan , Leonardo a un objectif clair : Sergej Milinkovic-Savic, la nouvelle pépite de la Serie A que les observateurs comparent déjà à Paul Pogba et qui vaudrait 150M€ pour Claudio Lotito, son président à la Lazio. Finalement, Leonardo le Milanais s’est cassé les dents sur ce dossier et en mai 2019, il quitte le nord de l’Italie. Mais il n’est pas homme à abandonner si facilement. Nous vous expliquons en effet depuis plusieurs semaines que, désormais au Paris Saint-Germain, l’international serbe serait toujours la grande priorité de Leonardo. Les choses se compliquent toutefois, puisque le PSG a vu plusieurs clubs faire irruption dans ce dossier. Tuttosport a annoncé que le Real Madrid de Zinedine Zidane s’intéresse à lui, alors que selon nos informations c’est Chelsea qui représente un véritable danger.

Ça ne sent pas bon pour Milinkovic-Savic

La tâche de Leonardo n’est déjà pas aidée... par les propriétaires du Paris Saint-Germain. En effet, si le directeur sportif ne jure que par Sergej Milinkovic-Savic, c’est loin d’être le cas à Doha, où c’est Ismaël Bennacer qui a la cote. Il faut dire que depuis la dernière CAN, qu’il a remportée avec l’Algérie, le milieu du Milan AC est tout bonnement impressionnant. Selon nos informations, ces divergences pourraient d’ailleurs avoir un impact sur le mercato estival du PSG, puisque les deux parties ne semblent pas vraiment revoir leurs positions. Pire, les prestations de Milinkovic-Savic depuis la reprise sont en bernes et ne devraient pas convaincre les propriétaires du PSG de changer d’avis.

Inzaghi prévient la Lazio !