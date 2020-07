Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Salaire, position… David Alaba a posé ses conditions pour son avenir !

Publié le 21 juillet 2020 à 18h30 par T.M. mis à jour le 21 juillet 2020 à 18h34

A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, David Alaba se retrouve à un moment important de sa carrière. Le joueur de 28 ans aurait d’ailleurs certaines exigences pour la suite de sa carrière, que ce soit en Bavière ou ailleurs.

Depuis plusieurs semaines désormais, le cas David Alaba anime la rubrique mercato. Cadre du Bayern Munich, l’Autrichien n’est pas assuré de continuer en Bavière, où il n’a plus qu’un an de contrat. De quoi forcément intéresser de nombreux clubs européens. En effet, Alaba pourrait être l’une des grosses opportunités à saisir sur le marché et cela aurait notamment tapé dans l’oeil du PSG, de l’Inter Milan, de Manchester City ou encore du FC Barcelone. La lutte s’annonce donc acharnée, mais le Bayern Munich ne compterait pas voir partir son joueur, souhaitant ainsi le prolonger. Le feuilleton entourant l’avenir de David Alaba pourrait donc encore continuer quelques semaines, un dénouement pourrait notamment intervenir après la fin de la Ligue des Champions. En attendant, on en saurait un peu plus concernant les exigences du joueur d’Hans-Dieter Flick pour son avenir.

Un salaire XXL pour Alaba ?

Dans ce dossier David Alaba, l’un des premiers points décisifs serait le salaire. Selon les informations de Sport1 , Pini Zahavi, qui gère actuellement les intérêts de l’Autrichien, aurait dernièrement fait savoir à la direction du Bayern Munich que son client devait être payer à la hauteur de son statut, comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Pour cela, un salaire d’environ 20M€ par an serait exigé. A 28 ans, Alaba ne serait pas contre continuer sous le maillot du Bayern Munich, mais à condition de voir ses demandes salariales exaucées. Pour le moment, les Allemands n’auraient pas encore répondu. Le joueur étant actuellement concentré sur la Ligue des Champions, une nouvelle entrevue devrait intervenir après ces échéances. Néanmoins, au sein du club bavarois, la prolongation de David Alaba ne se fera pas à n’importe quel prix. A voir maintenant si les clubs intéressés s’aligneront sur les demandes du principal intéressé…

Un positionnement qui fait aussi débat…