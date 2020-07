Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession de Quique Setién se complique !

Publié le 21 juillet 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Quique Setién pourrait rester à son poste jusqu’à la fin de la Ligue des champions. Pour lui succéder, le FC Barcelone rêverait de rapatrier Xavi, mais son retour pourrait seulement intervenir en 2021. Explications.

Le FC Barcelone s’est imposé ce dimanche face à Alavés (5-0) dans le cadre de la dernière journée de Liga. Mais le mal a déjà été fait pour Quique Setién et ses hommes. Le Real Madrid a été sacré champion d’Espagne, alors que le Barça figurait en tête du classement avant la suspension du championnat en raison de la crise sanitaire. Un résultat décevant qui place automatiquement Quique Setién sur la sellette. Alors que le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Napoli approche (le 8 août prochain), les dirigeants se seraient penchés sur l’avenir du technicien arrivé en janvier dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde.

Setién en poste jusqu’à la fin de la Ligue des champions ?

« J'ai toujours été tranquille. Mon avenir ne me concerne pas. Je suis préoccupé par l'avenir du club. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Je profite au maximum d'être l'entraîneur du Barça. C'est une expérience unique » a déclaré Quique Setién ce dimanche après la victoire de son équipe. Pourtant, le technicien n’est pas certain de demeurer sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Plusieurs médias espagnols ont indiqué que le président du club Josep Maria Bartomeu se serait entretenu vendredi avec son entraîneur afin de s’acquérir de son état d’esprit. A ce moment-là, Quique Setién n’était pas certain de diriger le FC Barcelone face au Napoli le 8 août prochain. Mais ce lundi, El Chiringuito a indiqué que certains cadres du vestiaire ont demandé à la direction de laisser le coach en place afin de préparer au mieux le rendez-vous européen. Une compétition synonyme de dernière chance pour Quiqe Setién qui pourrait quitter la Catalogne s’il ne rapporte pas la coupe aux grandes oreilles cet été selon des informations de Sport. Les dirigeants du FC Barcelone n’ont pas attendu la fin de la C1 pour se pencher sur l’identité de son successeur et plusieurs noms sont évoqués.

Xavi au Barça en 2021 ?