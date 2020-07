Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien peut souffler… pour le moment

Publié le 21 juillet 2020 à 3h30 par T.M.

A Barcelone, Quique Setien est en danger. Toutefois, à court terme, l’entraîneur blaugrana n’aurait rien à craindre. Explications.

Le FC Barcelone a donc terminé la Liga sur une très bonne note et une victoire (0-5) face à Alavés. Désormais, les Blaugrana ont l’esprit tourné vers la Ligue des Champions, mais les polémiques rythment toujours le quotidien du club catalan. Et c’est avant tout l’avenir de Quique Setien qui est au coeur des débats. Arrivé en janvier dernier, l’entraîneur ibérique est au coeur des critiques, son poste ne tenant d’ailleurs qu’à un fil. Alors que Setien pourrait ne plus être là la saison prochaine, selon certains, son départ pourrait même intervenir avant la rencontre de Ligue des Champions face à Naples le 8 août prochain. Toutefois, à ce sujet, le principal intéressé pourrait bien souffler…

Le vestiaire du Barça mise sur la continuité !