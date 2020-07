Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La malédiction du projet QSI continue !

Publié le 21 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Lundi, Adil Aouchiche a officialisé son arrivée libre à l’ASSE après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG. Et l’histoire se répète donc pour le club de la capitale…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a complètement changé de dimension depuis le rachat du club par les investisseurs qataris, en 2011. Mais les conséquences de cette nouvelle politique, axée sur le recrutement de joueurs majeurs et notamment à l’étranger, sont assez difficiles à gérer pour les jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG. Ces derniers voient leurs chances d’intégrer l’équipe première considérablement réduites, et ces dernières années, ils ont été nombreux à s’exiler pour éclore loin du PSG comme Kingsley Coman, Dan-Axel Zagadou, Moussa Dembélé ou encore Boubakary Soumaré. Et l’histoire s’est répétée cet été…

Aouchiche et Kouassi ont déserté le PSG

Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui étaient considérés comme des espoirs très prometteurs pour l’avenir du PSG, ont finalement décidé de refuser l’offre de contrat professionnel soumise par Leonardo pour quitter librement le Parc des Princes. Le premier s’est engagé avec le Bayern Munich le 1er juillet dernier, tandis qu’Aouchiche a acté lundi après-midi son arrivée libre du côté de l’ASSE. Et une fois encore, le PSG version QSI n’a pas été en mesure de retenir ses jeunes pépites…