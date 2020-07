Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Kylian Mbappé donnent un coup de pouce aux recrues !

Publié le 21 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG à l’été 2018, Eric-Maxim Choupo-Moting a pu compter sur le bel accueil de Neymar et Kylian Mbappé qui l’ont rapidement intégré dans le vestiaire.

Quasi-inconnu du grand public lors de son arrivée au PSG au toute fin de mercato estival 2018, Eric-Maxim Choupo-Moting (31 ans) était l’un des recrutements les plus inattendus de l’ère QSI au sein du club de la capitale. L’attaquant camerounais a été attiré pour jouer les doublures de luxe dès le départ au Parc des Princes, et dans un entretien accordé à France Football cette semaine, Choupo-Moting est revenu sur les coulisses de son arrivée au PSG.

« Neymar et Mbappé m’ont très bien intégré »