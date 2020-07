Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Choupo-Moting se livre sur son intégration !

Publié le 20 juillet 2020 à 13h45 par La rédaction

Difficile de s’intégrer à un groupe rempli de stars comme au PSG avec Kylian Mbappé ou encore Neymar ? Eric Maxim Choupo-Moting a révélé qu’il ne lui a fallu que quelques semaines pour devenir leur ami.

Sous l’étroite surveillance de l’UEFA et à la recherche d’une doublure d’Edinson Cavani, Thomas Tuchel a vu Eric Maxim Choupo-Moting déposer ses valises au Paris Saint-Germain lors du mercato estival de 2018. L’attaquant camerounais verra son engagement prendre fin en septembre prochain puisqu’il a effectivement prolongé son contrat pour disputer la Ligue des Champions avec le PSG. A quelques mois d’un départ, Choupo-Moting a fait forte impression lors du dernier match amical face Waasland-Beveren. Dans ce contexte, il a aujourd’hui remercié les joueurs du PSG et tout particulièrement les deux stars pour son intégration.

« Ils m'ont très bien intégré aussi »