Mercato - OM : Grande nouvelle pour le recrutement de Villas-Boas !

Publié le 21 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM ces derniers jours, Leonardo Balerdi devrait bel et bien être la prochaine recrue d’André Villas-Boas puisque l’accord serait total dans ce dossier.

« Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund. On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente », confiait André Villas-Boas dimanche sur l’évolution de la piste Leonardo Balerdi (21 ans), alors que l’OM négocie depuis plusieurs jours la possibilité d’un prêt avec option d’achat pour le jeune défenseur argentin du Borussia Dortmund. Et il semblerait que le technicien portugais de l’OM ait enfin obtenu ce qu’il souhaitait dans ce dossier…

Balerdi est en approche !

Comme l’a révélé TyC Sports lundi, l’OM et le Borussia Dortmund auraient trouvé un terrain d’entente pour Leonardo Balerdi, qui devrait bel et bien débarquer dans la citée phocéenne sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 15M€. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, qui recrute donc un renfort défensif très prometteur à l’OM.