Barcelone - Malaise : Messi, Setién… Le vestiaire a mis les choses au clair !

Publié le 20 juillet 2020 à 14h00 par H.G. mis à jour le 20 juillet 2020 à 14h16

Dans un contexte où le FC Barcelone a vécu une fin de saison des plus délicates, l’ensemble du vestiaire catalan se serait entretenu afin de se remobiliser avant une rencontre entre Quique Setién et Lionel Messi.

Le FC Barcelone aura vécu une saison 2019/2020 cauchemardesque. Entre mauvais résultats sportifs et polémiques institutionnelles, le club catalan a été loin de répondre aux attentes, et cela s’est matérialisé par la perte de la course au titre avec le Real Madrid en Liga. Les Merengue ont en effet été officiellement sacré champions d’Espagne jeudi dernier, chose qui n’aurait pas manqué de faire exploser le vestiaire du Barça, en attestent les propos de Lionel Messi après la défaite 1-2 contre le CD Osasuna, lui qui a tout simplement expliqué que les six dernier mois avaient été totalement ratés par le FC Barcelone. Seulement voilà, même si la Liga s’est achevée ce dimanche, la saison du club catalan n’est toujours pas finie puisque l’écurie évoluant au Camp Nou disputera son huitième de finale retour de Ligue des Champions en août contre le Napoli, avant d’éventuellement participer au Final 8 prévu à Lisbonne ensuite.

Les joueurs du FC Barcelone se seraient entretenus pendant une heure pour faire un point !