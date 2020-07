Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Lionel Messi n’en démord pas !

Publié le 19 juillet 2020 à 20h00 par Th.B.

Grâce à son doublé face à Alaves ce dimanche (5-0), Lionel Messi a fait un pas de plus vers le titre de meilleur buteur de Liga. Cependant, le capitaine du FC Barcelone est revenu sur l’échec d’un troisième titre de champion d’affilée.

« Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais » . Après la défaite concédée sur la pelouse du Camp Nou face à Osasuna jeudi, scellant ainsi le sacre du Real Madrid en Liga, Lionel Messi lâchait ce témoignage clair dans la presse. Le capitaine du FC Barcelone prenait ainsi en grippe son entraîneur Quique Setién en assurant ne pas avoir été à la hauteur pour espérer le titre de champion d’Espagne. Double buteur ce dimanche lors de la victoire blaugrana à Alaves (5-0), Messi a une nouvelle fois regretté le fait de ne pas avoir su remporter un troisième championnat de suite.

« Le Pichichi ? J’aurais préféré gagner la Liga »