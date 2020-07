Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le terrible constat de Dani Alvès sur Lionel Messi

Publié le 19 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Lors de la dernière rencontre du FC Barcelone face à Osasuna, Lionel Messi n’a pas caché sa colère face à ce qui se passe actuellement en Catalogne. De quoi faire réagir Dani Alvès, ancien coéquipier de La Pulga.

Rien ne va actuellement au FC Barcelone et Lionel Messi n’a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme face à cette situation. En effet suite à la défaite des Blaugrana contre Osasuna lors de la dernière journée de Liga, l’Argentin n’a pas caché sa colère. « Nous avons été très irréguliers au cours de la saison et nous avons perdu des points lorsque nous n'avons pas joué. Le match d'aujourd'hui reflète le déroulement de l'année. Madrid n'a pas perdu un match après le confinement et mérite le titre. Si nous voulons nous battre pour la Ligue des Champions, nous devons changer. Si nous ne le faisons pas, nous allons perdre contre le Napoli », a notamment lâché Messi.

« Nous rappeler qu’il est humain »