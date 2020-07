Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Setién répond aux attaques de Messi !

Publié le 18 juillet 2020 à 14h30 par H.G.

Alors que Lionel Messi a ouvertement fustigé la gestion du FC Barcelone depuis janvier dernier, Quique Setién a expliqué qu’il ne se sentait pas concerné par les critiques de l’attaquant argentin.

« Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais », a lâché Lionel Messi ce jeudi à l’issue de la défaite 1-2 concédée au Camp Nou face au CD Osasuna, celle-ci ayant définitivement sacré champion de Liga le Real Madrid. Ce faisant, le sextuple Ballon d’Or a directement critiqué la gestion de sa direction, mais aussi celle de Quique Setién depuis l’arrivée de ce dernier sur le banc du Barça l’hiver dernier. Mais en dépit du fait que cette déclaration de Lionel Messi puisse le mettre dans une position indélicate alors que son avenir au FC Barcelone pour la saison 2020/2021 est des plus incertains, l’ancien entraîneur du Real Betis a tenu à tempérer les choses en conférence de presse ce samedi.

« Nous avons tous besoin d'une pause pour nous vider l’esprit »

« Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord et d'autres pas, mais c'est normal. Il a tout à fait raison de dire que si nous jouons aussi mal que certains matchs cela ne nous donnera rien, mais nous avons eu de bons moments. Nous sommes tous conscients que nous devons nous améliorer, être plus cohérents et plus fiables. Si nous parvenons à le faire comme nous l'avons fait à Villarreal, où presque tout s'est bien passé, ça pourra marcher pour la Ligue des Champions. Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons le gagner. Si je me sens pointé du doigt par Lionel Messi ? Non, pas du tout. Nous disons tous des choses qui sont mal interprétées et d'autres bien, nous vivons tous les jours. Je n'y accorde aucune importance. Nous avons tous besoin d'une pause pour nous vider l'esprit. Nous allons essayer de penser dans cette direction », a expliqué Quique Setién dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

Entre Messi et le Barça, ça commence à sentir le roussi