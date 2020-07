Foot - Barcelone

Barcelone : Suarez n'y croit plus pour la Liga !

Publié le 14 juillet 2020 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 14 juillet 2020 à 22h53

Alors qu’il ne reste que deux matchs en Liga, le Real Madrid touche au but et devrait être sacré champion. Une situation qui rend fataliste Luis Suarez sur les chances de Barcelone de terminer premier.