Barcelone - Malaise : Setién monte au créneau après les propos de Messi !

Publié le 19 juillet 2020 à 22h30 par A.D. mis à jour le 19 juillet 2020 à 22h31

Alors que les résultats du Barça sont mitigés depuis la reprise du championnat, Quique Setién aurait été totalement lâché par son vestiaire et en particulier par Lionel Messi. Interrogé sur la question, le coach du FC Barcelone a décrit sa relation avec ses joueurs et son capitaine.

Depuis la reprise de la Liga, le Barça enchaine les contre-performances. Ce qui a permis au Real Madrid de remporter le titre. Et cette situation aurait créé un énorme malaise entre Quique Setién et ses joueurs. Alors que ses hommes l'auraient totalement lâché, l'entraîneur du FC Barcelone a vu son capitaine Lionel Messi pousser un énorme coup de gueule. « Nous avons été très irréguliers au cours de la saison et nous avons perdu des points lorsque nous n'avons pas joué. Le match d'aujourd'hui reflète le déroulement de l'année. Madrid n'a pas perdu un match après le confinement et mérite le titre. Si nous voulons nous battre pour la Ligue des Champions, nous devons changer. Si nous ne le faisons pas, nous allons perdre contre le Napoli. Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais » , a-t-il pesté au micro de Movistar ces derniers jours. Après le carton du Barça sur la pelouse d'Alavés ce dimanche (0-5), Quique Setién est revenu sur cette sortie de Lionel Messi et s'est livré sur sa relation avec son capitaine et son vestiaire.

«Je me suis toujours senti soutenu et je suis heureux»