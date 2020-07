Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL envisagée avec Ter Stegen ? La réponse !

Publié le 21 juillet 2020 à 13h00 par B.C.

Ce lundi, la presse anglaise a fait état d'un intérêt de Chelsea pour Marc-André ter Stegan. Néanmoins, le portier allemand devrait bien rester au FC Barcelone cet été.

Si le FC Barcelone a pu espérer un sacre en Liga jusqu'à la fin du championnat, c'est en partie grâce à Marc-André ter Stegen. L'international allemand a une nouvelle fois été décisif cette saison et apparaît plus que jamais comme l'un des meilleurs gardiens au monde, et cela suscite naturellement des convoitises. Dans le viseur du Bayern Munich avant la prolongation de Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen serait désormais pisté par Chelsea, qui souhaiterait faire une offre au FC Barcelone en proposant notamment les services de Kepa Arrizabalaga dans l'opération. Mais les Blaugrana n'ont absolument pas l'intention de se séparer de leur portier.

Ter Stegen, le rêve impossible de Chelsea