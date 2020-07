Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne lâcherait rien pour Aubameyang !

Publié le 21 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que l'arrivée de Lautaro Martinez est encore incertaine, le FC Barcelone ne perdrait pas de vue Pierre-Emerick Aubameyang en cas d'échec avec l'international argentin cet été.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Pierre-Emerick Aubameyang a l'embarras du choix pour son avenir. L'attaquant de 31 ans est un pion essentiel de Mikel Arteta à Arsenal, et l'Espagnol n'a pas caché ce lundi son envie de voir son joueur rapidement prolonger : « Avec Auba, je pense avoir été assez clair sur ce que je veux. Plus vite nous le faisons, pour moi personnellement, mieux c'est parce que le joueur sera plus concentré, plus déterminé et plus calme. » Néanmoins, Pierre-Emerick Aubameyang prend son temps avant de prendre une décision définitive puisque plusieurs clubs s'intéressent à lui comme vous l'avait révélé en exclusivité le 10 Sport. La Juventus, l'Inter Milan, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone surveillent attentivement sa situation en vue du mercato estival, en particulier le club catalan, en difficulté dans le dossier Lautaro Martinez.

Pierre-Emerick Aubameyang comme plan B à Lautaro Martinez ?