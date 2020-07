Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, Ajroudi… Eyraud lâche sa réponse pour la vente du club !

Publié le 21 juillet 2020 à 9h15 par D.M.

Alors que les rumeurs autour d'un possible rachat de l’OM se font très insistances, Jacques-Henri Eyraud a de nouveau indiqué que le club n’était pas à vendre.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi sont au centre de l’actualité. L’ancien président du RCT et l’homme d’affaires franco-tunisien sont en effet porteur d’un projet rachat de l’OM. Mais pour l’heure, il existe énormément de zones d’ombres notamment en ce qui concerne l’identité des investisseurs derrière ce projet. Ce qui n’a pas empêché Mohamed Ayachi Ajroudi d’exposer son projet dans les médias et notamment dans la Provence : « On veut investir dans le club. On a des objectifs et pour les atteindre, il faut mettre les moyens qu'il faut. On n'a pas défini un montant. Qui a sorti la somme de 700 millions ? Personne dans notre équipe. On veut faire un club qui gagne . »

« Ce sont des rumeurs, ça n’a aucun intérêt »