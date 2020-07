Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud peut déjà s’asseoir sur 4M€ ?

Publié le 21 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Valère Germain ne semble clairement pas envisager un départ cet été, et Jacques-Henri Eyraud semble donc déjà condamné à le voir partir libre dans un an.

Au même titre que Florian Thauvin, Jordan Amavi ou encore Maxime Lopez, Valère Germain n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OM, et un choix décisif devrait donc être pris dès cet été pour son avenir. En effet, avec la situation financière assez délicate que rencontre le club phocéen actuellement, une prolongation semble clairement inenvisageable, à moins que Germain n’accepte de baisser considérablement son salaire comme l’a fait Dimitri Payet. Et malgré ce contexte, l’ancien Monégasque n’a aucunement l’intention de quitter l’OM.

Germain ne se voit pas partir