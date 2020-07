Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Germain revient sur le faux départ de Villas-Boas !

Publié le 20 juillet 2020 à 21h15 par Th.B.

Quelques semaines après qu’André Villas-Boas ait décidé de poursuivre son aventure avec l’OM, Valère Germain est revenu sur la décision de l’entraîneur portugais qui pourrait avoir en partie été dictée par le vestiaire.

Le 14 mai dernier, l’OM officialisait le départ d’Andoni Zubizarreta d’un « commun accord » alors qu’André Villas-Boas avait une semaine auparavant lié son avenir à celui du désormais ex-directeur sportif du club phocéen. Les jours suivants le départ de l’Espagnol de l’OM ont été mouvementés puisque l’entraîneur portugais aurait été tout proche de claquer la porte. Finalement, Villas-Boas est resté à l’OM et a donc choisi d’honorer l’ultime année de son contrat avec le club phocéen. Une décision qui a fait le bonheur de Valère Germain. L’attaquant français a d’ailleurs estimé que le poids de son attachement au groupe aurait pesé dans la décision du technicien.

« Je pense que lui aussi est très heureux de rester avec ce groupe »