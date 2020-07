Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire préoccupé par les rumeurs de rachat ?

Publié le 20 juillet 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, l’OM est au coeur des rumeurs de rachat alors que le club a affiché un important déficit sur les trois dernières saisons. De quoi inquiéter le vestiaire et le staff ? Pas vraiment selon Valère Germain.

« Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt (...) Comme c'est un fond étranger je vais informer le Président de la République pour lui donner l'identité de la personne et des pays ». Au micro de RMC , Mourad Boudjellal assurait le 26 juin dernier être donc porteur d’une offre de rachat de l’OM grâce à des fonds provenant du Moyen-Orient. Depuis, les prises de parole dans la presse se sont succédées et Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, respectivement propriétaire et président de l’OM, ont même nié toute discussion tout en assurant que le club phocéen n’était pas à vendre. Néanmoins, Mourad Boudjellal, ancien président du Racing Club de Toulon, est prêt à tout. D’après Claude Joye, président du Sporting Club de Toulon que le principal intéressé voulait racheter, la priorité de Boudjellal est bien l’OM. « Il y a quinze jours, il était d’accord sur tout. Tout ça, c’est un prétexte. Sa priorité, c’est l’OM. Le reste, c’est des balivernes ». Et Boudjellal est bien accompagné pour le rachat de l’OM.

Un projet qui fait parler…

Homme d’affaires franco-tunisien, Mohamed Ayachi Ajroudi fait également partie du projet de rachat. Pour La Provence , Ajroudi expliquait ne pas prendre à la légère cette initiative et cette opération qui devrait s’inscrire dans la durée. « On veut que ce projet dure dans le temps, et pas vendre le club deux ou trois ans plus tard. Si vous avez un actionnaire majoritaire, il peut vendre du jour au lendemain pour n’importe quelle raison, politique ou autre. Ce n’est pas notre objectif » . Au milieu de toutes ces informations qui circulent et ce projet de rachat qui commence à s’éterniser, Pierre Ménès a poussé un coup de gueule sur le plateau d’ Azur TV en faisant référence à un véritable capharnaüm tout en pointant du doigt les deux têtes de gondole de l’initiative. « C’est le bordel. C’est une habitude à Marseille, on se souvient tous de l’épisode Kachkar. Maintenant, j’ai beaucoup de mal à imaginer que des gens qui ont autant d’argent dévoilent leurs cartes comme ça dans les médias. Le mec s’offre une campagne de communication à peu de frais. Un peu comme Toulon qui bénéficie de la lumière de Boudjellal. D’ailleurs, lui il est gentil mais qu’est-ce qu’il connaît au football ? Ce n’est pas parce qu’il a réussi dans le rugby qu’il va réussir dans le football. Ça n’a rien à voir. ce n’est pas le même sport, pas les mêmes investissements ». En outre, un autre soucis ferait beaucoup parler, à savoir les supposées dettes de Mohamed Ayachi Ajroudi.

…Mais pas à l’OM