Mercato - LOSC : Liverpool, Naples… Osimhen aurait tranché !

Publié le 20 juillet 2020 à 18h15 par Th.B.

Bien que ses nouveaux représentants l’inciteraient à prendre en considération l’option Liverpool et de clubs de Premier League, Victor Osimhen se serait résigné à quitter le LOSC pour uniquement rejoindre le Napoli.

« Si Victor a envie d'aller à Naples ? Absolument oui, il est déjà à 90% un joueur de Naples. Il y est déjà allé deux fois, il a été frappé par la ville, par le projet du club, par tout ce que Naples peut lui offrir » . Proche de Victor Osimhen, le journaliste Oma Akatugba faisait passer ce message clair à Radio Punto Nuovo . Arrivé l’été dernier au LOSC, l’international nigérian a flambé avec la formation lilloise. En témoignent ses 13 buts en Ligue 1. Et alors que tout semblait bouclé pour qu’il signe au Napoli, Victor Osimhen a changé de représentants, ces derniers voulant écouter les offres de Premier League. Lassé du fait que cette opération s’éternise, le président napolitain Aurelio De Laurentiis laisserait la semaine au clan Osimhen pour donner sa décision finale. Mais pour le joueur, c’est tout vu.

Osimhen voudrait honorer sa parole et signer à Naples