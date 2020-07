Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Osimhen confirme son transfert XXL !

Publié le 20 juillet 2020 à 12h15 par H.G. mis à jour le 20 juillet 2020 à 12h16

Alors que l’arrivée de Victor Osimhen au Napoli est imminente, un proche de l’actuel joueur du LOSC a confirmé que l’attaquant de 21 était bel et bien sur le point de s’engager avec l’écurie italienne et qu'il avait grande hâte d'y évoluer.

Véritable révélation de la saison du côté du LOSC, Victor Osimhen ne va rester qu’une seule saison en Ligue 1. Mais si son départ sera bien évidemment une perte sportive pour le club lillois, celui-ci va réaliser une excellente opération financière grâce à l’international nigérian. Acheté 14M€ l’été dernier, le joueur de 22 ans a fait l’objet d’une offre colossale de la part du Napoli comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 30 juin dernier. Victor Osimhen, fortement intéressé par le projet italien, n’est d’ailleurs pas l’unique joueur ciblé par les pensionnaires du stade San Paolo, puisque ces derniers ont dégainé une offre globale de 105M€ afin de s’attacher les services du Nigérian et de son coéquipier Gabriel, pour lequel un accord avec le LOSC a été trouvé à hauteur de 25M€ comme nous vous l’avons également annoncé. Et même si d’autres écuries ont tenté d’attirer le jeune attaquant lillois, à commencer par l’Inter, Victor Osimhen va bel et bien rejoindre l’écurie entrainée par Gennaro Gattuso. Une tendance confirmée ce lundi par un proche du joueur, son ami journaliste Oma Akatugba, invité sur l’antenne de la radio italienne Radio Punto Nuovo .

« Il a hâte de devenir un nouveau joueur de Naples »